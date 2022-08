Milan, il racconto della giornata: stop per Krunic, sconfitta per la Primavera

MilanNews.it

Di seguito, le notizie della giornata appena conclusa:

12.45 - Sconfitta per la Primavera

Disastro del Milan Primavera alla prima di campionato. Rossoneri avanti 3-1 a fine primo tempo, nella ripresa il Frosinone ribalta la partita. La difesa regala, gli ospiti ne approfittano: Nsiala e Pseftis i peggiori per distacco. La gara termina 5-3.

14.24 - Infortunio per Krunic: l'annuncio di Pioli

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa in vista dell'Atalanta, ha parlato della manovra offensiva contro l'Udinese (arrivata principalmente da destra) e delle condizioni dei giocatori: "È stata una situazione dettata più dall'Udinese e testimonia il fatto che siamo una squadra matura e domani sarà importante leggere la partita. Correre tanto in possesso palla non è una buona soluzione, domani dobbiamo muoverci tanto. Domani non ci sarà Krunic che ha avuto un problemino muscolare e vedremo di che entità sarà".

14.26 - Rade Krunic non sarà disponibile per la partita di domani contro l'Atalanta. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il centrocampista bosniaco ha riportato uno stiramento al retto femorale sinistro. L'entità dell'infortunio, come riferito dal tecnico rossonero in conferenza stampa, è da valutare.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN VS ATALANTA

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic.