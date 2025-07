Milan, il resoconto del 4° giorno di tour: squadra arrivata a Hong Kong

vedi letture

Prosegue senza sosta la tournée dei rossoneri impegnati nel tour in Asia e Pacifico. Nella giornata di ieri, mercoledì 23 luglio, la prima amichevole delle tre in calendario: il Milan ha affrontato l'Arsenal al National Stadium di Singapore. La gara terminata 1-0 in favore dei Gunners ed è stato un buon primo test in vista della nuova stagione. Prima del kick off, le Legends Pato e Serginho hanno incontrato una rappresentanza nutrita dei fan club di Singapore e Indonesia, prima di incontrare altri tifosi nella Fan Zone all'esterno dell'impianto e hanno partecipato a un Q&A.

Questa mattina, la squadra, è partita alla volta di Hong Kong dove è atterrata alle ore 08.30 italiane. Raggiunto l'hotel, dove erano presenti numerosi supporter in attesa dei loro beniamini, i rossoneri hanno svolto una seduta di stretching. Nel corso del pomeriggio Pato e Leao sono stati impegnati con alcuni contenuti per media internazionali di life style.

Domani prosegue l'avvicinamento alla sfida contro il Liverpool in programma sabato 26 luglio alle ore 13.30 italiane, partita che fa parte dell'Hong Kong Football Festival. Per l'occasione anche AC Milan scenderà in campo con il lutto al braccio, in memoria di Diogo Jota. Sempre domani, 25 luglio, alle ore 12.30 italiane è in programma la conferenza stampa con l'allenatore Massimiliano Allegri e Youssouf Fofana, presso l'HK Stadium, a cui seguirà l'allenamento in campo