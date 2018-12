Milan, il rinnovo di Abate è possibile

Ancora una volta, Ignazio Abate ha dimostrato tutto il suo amore per i colori rossoneri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’esperto terzino, che ha il contratto in scadenza a giugno, avrebbe guadagnato punti agli occhi dei vertici societari. Non è da escludere, dunque, il rinnovo, anche perché il giocatore sarebbe felice di restare e i rapporti tra il club e il suo agente, Mino Raiola, sono ottimi.