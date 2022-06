Milan, in rosa presenti solo tre acquisti dell'era Leonardo: il loro futuro sembra segnato

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Con l'addio di Kessie la rosa del Milan saluta tutti gli acquisti effettuati da Fassone e Mirabelli nell'ormai famigerata estate del 2017. Presto, probabilmente, si potrà dire lo stesso degli acquisti arrivati nell'era Leonardo: attualmente in squadra ci sono Castillejo, che in estate verrà ceduto visto che è fuori dal progetto tecnico, Caldara, in ritorno dal prestito al Venezia e già con le valigie in mano, e infine Duarte, anche lui in prestito; verrà riscattato dal Basaksehir o ceduto altrove.