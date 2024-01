Milan in testa alla classifica delle squadre con più clean sheet in una singola stagione di Serie A

Nonostante il Milan stia riscontrando non poche difficoltà da un punto di vista difensivo in questa stagione, considerato il fatto che sono già 25 i gol subiti in Serie A, la formazione rossonera è in cima alla classifica delle squadre con più clean sheets in una singola stagione di campionato a pari merito con la Juventus.

Stando infatti a quanto riportato dai dati della redazione di Transfermarkt, il Milan primeggia in questa graduatoria grazie alle 22 reti inviolate della stagione 1993/1994 di Sebastiano Rossi. Lo storico portiere non è però l'unico della gloriosa storia rossonera che rientra in questa classifica, visto che troviamo anche Cudicini con i suoi 21 clean sheets della stagione 1968/1969 ed Abbiati con i 18 della stagione 2010/2011, l'anno del 18esimo scudetto del Milan.