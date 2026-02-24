Milan infastidito dai torti arbitrali, ma dalle parti di Milanello si opta per il silenzio
Milan-Parma è stata solo l'ultima di un dossier di partite che hanno visto la formazione rossonera venire in qualche modo danneggiata da decisioni arbitrali piuttosto dubbie. Dal rigore negato a Nkunku alla mancata espulsione di Lookman in Atalanta-Milan, passando per il blocco di Moreo su Gabbia in Milan-Pisa fino ad arrivare, per l'appunto, ai contatti Valenti-Maignan e Troilo-Bartesaghi.
Questi sono solo alcuni esempi dei torti arbitrali subiti in stagione dal Milan, che a differenza di Napoli e Juventus, però, ha deciso di optare per la via del silenzio, come conferma il fatto che domenica nessuno dei dirigenti si è presentato ai microfoni per esternare il dissenso. Quindi mentre le rivali navigano la tempesta parlando, il Milan preferisce la bocca chiusa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan