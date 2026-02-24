Milan infastidito dai torti arbitrali, ma dalle parti di Milanello si opta per il silenzio

Milan-Parma è stata solo l'ultima di un dossier di partite che hanno visto la formazione rossonera venire in qualche modo danneggiata da decisioni arbitrali piuttosto dubbie. Dal rigore negato a Nkunku alla mancata espulsione di Lookman in Atalanta-Milan, passando per il blocco di Moreo su Gabbia in Milan-Pisa fino ad arrivare, per l'appunto, ai contatti Valenti-Maignan e Troilo-Bartesaghi.

Questi sono solo alcuni esempi dei torti arbitrali subiti in stagione dal Milan, che a differenza di Napoli e Juventus, però, ha deciso di optare per la via del silenzio, come conferma il fatto che domenica nessuno dei dirigenti si è presentato ai microfoni per esternare il dissenso. Quindi mentre le rivali navigano la tempesta parlando, il Milan preferisce la bocca chiusa.