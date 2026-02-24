Allegri al lavoro per ritrovare il miglior Pulisic per questo rush finale

Allegri al lavoro per ritrovare il miglior Pulisic per questo rush finaleMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10News
di Lorenzo De Angelis

Massimiliano Allegri non è il tipo da alzare bandiera bianca. Nonostante una classifica diventata più complicata dopo le ultime due partite, l'obiettivo del Milan resta uno solo: consolidare al più presto un posto nella prossima Champions League. Per riuscirci servirà ritrovare brillantezza e continuità, ma soprattutto recuperare al meglio Christian Pulisic. 

Il tecnico toscano e il suo staff lavorano per riportare l'americano al top in vista delle ultime 12 partite, decisive per rimettere in carreggiata un cammino frenato dalle recenti battute d'arresto. La qualità e l'imprevedibilità di Pulisic possono rappresentare la chiave per il rush finale. 

A fine stagione si parlerà poi anche di futuro: il rinnovo non è stato definito e molto dipenderà non solo dalle offerte che arriveranno, ma anche dalle strategie del club. Intanto, però, la priorità è una sola: centrare la Champions. 