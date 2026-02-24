Allegri al lavoro per ritrovare il miglior Pulisic per questo rush finale
Massimiliano Allegri non è il tipo da alzare bandiera bianca. Nonostante una classifica diventata più complicata dopo le ultime due partite, l'obiettivo del Milan resta uno solo: consolidare al più presto un posto nella prossima Champions League. Per riuscirci servirà ritrovare brillantezza e continuità, ma soprattutto recuperare al meglio Christian Pulisic.
Il tecnico toscano e il suo staff lavorano per riportare l'americano al top in vista delle ultime 12 partite, decisive per rimettere in carreggiata un cammino frenato dalle recenti battute d'arresto. La qualità e l'imprevedibilità di Pulisic possono rappresentare la chiave per il rush finale.
A fine stagione si parlerà poi anche di futuro: il rinnovo non è stato definito e molto dipenderà non solo dalle offerte che arriveranno, ma anche dalle strategie del club. Intanto, però, la priorità è una sola: centrare la Champions.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan