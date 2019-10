Milan, inizia l’era Pioli. Un’altra scommessa tra critiche e proteste

Parte oggi il nuovo corso al Milan con Stefano Pioli in sella. L’ex allenatore dell’Inter firmerà in mattinata un contratto biennale e prenderà il posto dell’esonerato Marco Giampaolo. "Sono contento. Prima cena andata bene", ha affermato stanotte all’uscita dell’hotel Bulgari, dopo aver passato diverse ore in compagnia della dirigenza rossonera con Boban, Maldini e Massara per pianificare la stagione. La decisione della dirigenza di affidare la panchina a Pioli, (sarà ufficializzato stamattina e il primo allenamento nel pomeriggio) non ha fatto felice il popolo milanista, che si aspettava un cambio di rotta dopo l’addio di Giampaolo.

Il piano A infatti era Luciano Spalletti, ma per motivi economici il Milan non è riuscito a strapparlo ai cugini. Un’occasione persa, perché con Spalletti in panchina i rossoneri avrebbero avuto tutto il tempo di recuperare terreno in classifica. Invece la dirigenza ha voluto puntare su Pioli e la decisione non è andata giù a nessuno. Ieri proteste da parte dei tifosi sui social, ma anche la curva con un pesante comunicato: “Tempo scaduto…dimostrare. Significa fare vedere di essere all’altezza deIla storia del nostro Milan, in campo, in panchina, ma prima ancora negli uffici di via Aldo Rossi, perché è proprio dalle scelte dei vertici che dipendono poi i risultati di un’azienda, è proprio dalla sede che si costruisce una società sana e forte”. Insomma nel mirino della critica è finito il tecnico, che ha pagato con l’esonero, ma anche la società e due bandiere come Boban e Maldini, che dopo aver perso la scommessa Giampaolo hanno fatto all-in su Pioli. E come sempre sarà il campo a dire se questo cambio, dopo appena 7 giornate di campionato, sia stato corretto o affrettato, e soprattutto se Pioli sarà la persona giusta.