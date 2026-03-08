Milan-Inter, l'analisi dello studio DAZN: "Se il Milan vince riapre il campionato"

vedi letture

Nel pre partita di Milan-Inter su DAZN i vari ospiti in studio iniziano ad analizzare il derby. Le loro dichiarazioni:

Christian Vieri: "Se il Milan vince riapre il campionato. Se l'Inter sbaglierà qualche altra partita, il Milan potrebbe recuperare. Con un pareggio o una sconfitta invece sarebbe difficile".

Cristian Brocchi: "L'Inter ha comunque grandissime probabilità di vincere, a prescindere. Il Milan invece può consolidare il secondo posto e dare una bella gioia ai tifosi".



Andrea Stramaccioni: "Stasera bisogna dirlo, è un match point per l'Inter, ha due risultati su tre. Ma comunque l'Inter stasera è rimaneggiata e questo è sicuramente un fattore".