Milan-Inter, tutte le nazionalità in gol nel derby: Estupinan "sblocca" l'Ecuador

Milan-Inter, tutte le nazionalità in gol nel derby: Estupinan "sblocca" l'Ecuador
Oggi alle 14:30News
di Manuel Del Vecchio

Queste sono tutte le 35 nazionalità in gol nel Derby della Madonnina. Domenica sera Pervis Estupinan ha "sbloccato" l'Ecuador.

MARCATORI STRANIERI NEI DERBY DI SERIE A

1° Brasile – 39 gol

7 José Altafini* (Milan)
5 Ronaldo (4 Inter, 1 Milan)
5 Amarildo (Milan)
5 Kaká (Milan)
3 Adriano (Inter)
3 Alexandre Pato (Milan)
2 Leonardo (Milan)
2 Serginho (Milan)
2 Maicon (Inter)
1 Ronaldinho (Milan)
1 Jair (Inter)
1 André Cruz (Milan)
1 Dino Sani (Milan)
1 Alex (Milan)

*poi naturalizzato italiano

1° Argentina – 39 gol

6 Diego Milito (Inter)
6 Attilio Demaria* (Inter)
5 Mauro Icardi (Inter)
4 Lautaro Martínez (Inter)
3 Diego Simeone (Inter)
3 Julio Cruz (Inter)
2 Antonio Angelillo* (Inter)
1 Mateo Musacchio (Milan)
1 Javier Zanetti (Inter)
1 Hernán Crespo (Inter)
1 Walter Samuel (Inter)
1 Esteban Cambiasso (Inter)
1 Rodrigo Palacio (Inter)
1 Ezequiel Schelotto* (Inter)
1 Alberto Cerioni (Inter)
1 Oscar Massei (Inter)
1 Humberto Maschio* (Inter)

*poi naturalizzati italiani

3° Svezia – 27 gol

11 Gunnar Nordahl (Milan)
8 Zlatan Ibrahimović (2 Inter, 6 Milan)
3 Nils Liedholm (Milan)
2 Lennart Skoglund (Inter)
1 Kurt Hamrin (Milan)
1 Gunnar Gren (Milan)
1 Bengt Lindskog (Inter)

4° Olanda – 15 gol

3 Marco Van Basten (Milan)
3 Stefan De Vrij (Inter)
2 Ruud Gullit (Milan)
2 Clarence Seedorf (Milan)
1 Wim Jonk (Inter)
1 Dennis Bergkamp (Inter)
1 Jaap Stam (Milan)
1 Nigel De Jong (Milan)
1 Tijjani Reijnders (Milan)

5° Ungheria – 11 gol

11 István Nyers (Inter)

6° Francia – 10 gol

3 Olivier Giroud (Milan)
2 Marcus Thuram (Inter)
2 Youri Djorkaeff (Inter)
1 Jean-Pierre Papin (Milan)
1 Jérémy Ménez (Milan)
1 Tiémoué Bakayoko (Milan)

7° Uruguay – 8 gol

3 Héctor Puricelli* (Milan)
2 Matías Vecino (Inter)
1 Juan Alberto Schiaffino* (Milan)
1 Roberto Porta* (Inter)
1 Bibiano Zapirain (Inter)

*poi naturalizzati italiani

7° Ucraina – 8 gol

8 Andriy Shevchenko (Milan)

9° Croazia – 7 gol

3 Marcelo Brozović (Inter)
2 Ivan Perišić (Inter)
1 Zvonimir Boban (Milan)
1 Ante Rebić (Milan)

10° Spagna – 6 gol

3 Suso (Milan)
3 Luis Suárez (Inter)

11° Germania – 5 gol

1 Oliver Bierhoff (Milan)
1 Hansi Müller (Inter)
1 Karl-Heinz Rummenigge (Inter)
1 Lothar Matthäus (Inter)
1 Jürgen Klinsmann (Inter)

12° Belgio – 4 gol

4 Romelu Lukaku (Inter)

12° Serbia – 4 gol

4 Dejan Stanković (Inter)

14° Nigeria – 3 gol

2 Obafemi Martins (Inter)
1 Joel Obi (Inter)

14° Liberia – 3 gol

3 George Weah (Milan)

14° Colombia – 3 gol

1 Carlos Bacca (Milan)
1 Fredy Guarín (Inter)
1 Cristian Zapata (Milan)

14° Inghilterra – 3 gol

1 Mark Hateley (Milan)
1 Jimmy Greaves (Milan)
1 Fikayo Tomori (Milan)

14° Turchia – 3 gol

2 Hakan Çalhanoğlu (Inter)
1 Hakan Şükür (Inter)

14° Portogallo – 3 gol

3 Rafael Leão (Milan)

20° Stati Uniti – 2 gol

2 Christian Pulisic (Milan)

20° Armenia – 2 gol

2 Henrikh Mkhitaryan (Inter)

20° Cile – 2 gol

2 Iván Zamorano (Inter)

20° Danimarca – 2 gol

1 Jon Dahl Tomasson (Milan)
1 Jørgen Sørensen (Milan)

20° Irlanda – 2 gol

1 Liam Brady (Inter)
1 Paddy Sloan (Milan)

Nazionali con 1 gol

Austria – Herbert Prohaska (Inter)

Bosnia – Edin Džeko (Inter)

Ecuador – Pervis Estupiñán (Milan)

Georgia – Kakha Kaladze (Milan)

Macedonia del Nord – Goran Pandev (Inter)

Montenegro – Dejan Savićević (Milan)

Norvegia – Per Bredesen (Milan)

Perù – Víctor Benítez (Inter)

Romania – Cosmin Contra (Milan)

Senegal – M'Baye Niang (Milan)

Sierra Leone – Mohamed Kallon (Inter)