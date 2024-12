Milan interessato a Stiller, l'IA di Olocip l'aveva anticipato

vedi letture

Questa mattina Tuttosport ha rivelato che il Milan è al lavoro per rinforzare a gennaio il centrocampo, dove la coperta è piuttosto corta. Nelle ultime settimane diversi profili sono stati accostati al club rossonero, tra cui Belahyane del Verona, Bondo del Monza, Frendrup del Genoa e Cardoso del Betis Siviglia. Ora però spunta un nuovo nome, cioè quello di Angelo Stiller, mediano mancino classe 2001 dello Stoccarda.

Nelle scorse settimane qui su MilanNews avevamo pubblicato un'analisi di Olocip, società specializzata nell'applicazione dell'IA nello scouting dell'ex giocatore Esteban Granero, che ha preso in esame le difficoltà difensive che il Milan ha mostrato quest'anno in campionato per fare uno studio che si basa sulla ricerca di un profilo di centrocampista difensivo adatto ai rossoneri. Uno dei nomi venuti fuori era proprio quello di Angelo Stiller, valutato così:

Angelo Stiller: centrocampista dello Stoccarda, per questo report è un giocatore versatile e importante a centrocampo. Punti di forza? Visione di gioco e precisione nei passaggi, rendendolo a suo agio nel costruire gioco, anche grazie alla sua abilità nel posizionarsi tra le linee, unendo così i vari reparti. In fase difensiva ha bei numeri nelle intercettazioni chiave e risulta molto solido dei duelli. Secondo l’IA di Olocip, basandosi su questo modello di ricerca spiegato pocanzi, Stiller ha un punteggio di 93 su 100 per la fase difensiva. Non a caso è uno dei giocatori più importanti dello Stoccarda di Sebastian Hoeness, che quest’anno ha battuto la Juventus in Champions League.