Milan, jolly Bonaventura: recupero importante per Giampaolo

In questa stagione il Milan ritroverà Bonaventura, fermo dallo scorso 25 ottobre. Di fatto, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, l’ex atalantino sarà un rinforzo in più per Giampaolo. Jack sta bene e a fine agosto potrebbe iniziare a lavorare col gruppo per tornare a pieno regime tra fine settembre e inizio ottobre. Il recupero del jolly Bonaventura - che può giocare sia da mezzala che da trequartista - sarà fondamentale per il nuovo tecnico milanista.