Milan, Kjaer candidato per un posto da titolare: non succede da novembre

Con l'assenza di Fikayo Tomori, infortunatosi all'anca nel corso della partita contro la Lazio e indisponibile per la gara di domani contron il Sassuolo, salgono le quotazioni di Simon Kjaer come difensore titolare al fianco di Pierre Kalulu. Per il danese sarebbe una titolarità che manca da diverso tempo: l'ultima volta fu l'8 novembre contro la Cremonese.