Milan, Kjaer compie oggi 32: tanti auguri al muro difensivo rossonero

Oggi, 26 marzo, Simon Kjear festeggia il suo compleanno. Il difensore centrale, perno del Milan da quando è arrivato poco più di un anno fa, compie oggi 32 anni. Nato a Horsens in Danimarca, Kjaer ha trascorso parte della sua carriera da calciatore in Italia. Prima il Palermo, poi la Roma e l’Atalanta, fino al Milan, dove è arrivato nel gennaio 2020. Il danese con i rossoneri per ora ha giocato in totale 49 partite, segnando una rete. Il Milan gli ha dedicato un post sui social per fargli gli auguri.

🇩🇰 The Danish wall turns 32: have a great day, @simonkjaer1989!



Tanti auguri a Simon Kjær, la grande muraglia c̶i̶n̶e̶s̶e̶ danese 🇩🇰 #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/9jHpYzYrO1 — AC Milan (@acmilan) March 26, 2021