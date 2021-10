Milan, Kjaer contro la Moldova ha trovato la sua quinta rete in Nazionale

Durante Moldova-Danimarca giocata ieri, Simon Kjaer ha trovato la sua quinta rete in carriera – seconda consecutiva – in Nazionale. Al 34esimo del primo tempo, il difensore centrale del Milan, si è presentato dal dischetto e con un tiro secco finito sotto l’incrocio ha battuto il portiere del Petrocub, Cristian Avram. Kjaer ha realizzato la rete dello 0-2. Per la cronaca la partita è finita 0-4 per i danesi.