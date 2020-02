Secondo le indiscrezioni provenienti da Milanello, Simon Kjaer dovrebbe giocare dal primo minuto in difesa al fianco di Romagnoli. Il centrale danese, come riporta La Gazzetta dello Sport, è un altro debuttante nel derby di Milano. All’andata, infatti, era un giocatore dell’Atalanta. Il precedente nell’unica stracittadina italiana disputata non è benaugurante: espulso in Lazio-Roma 2-1 dell’ottobre 2011.