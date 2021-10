Milan, Krunic compie 28 anni: auguri al centrocampista bosniaco

In casa Milan oggi si festeggia il compleanno di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco arrivato in rossonero nell’estate 2019, compie 28 anni. Krunic, nato a Foča il 7 ottobre 1993, in Italia ha vestito anche la maglia dell’Empoli. Nel Milan, Krunic ha giocato per ora 58 partite e ha segnato 2 gol. La società rossonera gli ha dedicato un post sui profili social per fargli gli auguri.