Milan, l'ultima vittoria in casa con l'Udinese risaliva a gennaio 2020

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Erano passati circa due anni e mezzo dall'ultima vittoria casalinga del Milan contro l'Udinese, prima del 4-2 con cui i rossoneri hanno battuto i friulani nella prima giornata di campionato. Era gennaio 2020 e si giocava la prima giornata di ritorno: il Milan vinse per 3-2 con i primi due gol in maglia rossonera di Rebic e una perla di Theo Hernandez, due dei tre marcatori di sabato scorso. Nelle ultime due stagioni erano arrivati due pareggi per 1-1.