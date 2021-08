Milan, la probabile formazione che affronterà il Cagliari nel ritorno a San Siro

Prima in casa per il Milan di Stefano Pioli che spera di arrivare alla sosta per le nazionali a punteggio pieno. Non ci saranno Ibrahimovic e Kessie, in ripresa ma ancora ai box, mentre a centrocampo potrebbe tornare Bennacer con Tonali. In attacco c'è sempre Olivier Giroud, supportato da Saelemaekers, Diaz e Leao. La difesa è intoccabile con il quartetto Calabria, Kjaer, Tomori e Hernandez, quest'ultimo fresco di convocazione in nazionale. In porta l'altro francese Maignan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud