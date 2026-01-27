Milan, la striscia attiva di risultati utili in campionato è unica in Europa

Milan, la striscia attiva di risultati utili in campionato è unica in Europa
News
Manuel Del Vecchio

Dopo la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese il Milan ha cominciato una stagione che in pochi si sarebbero aspettati: da allora i rossoneri hanno collezionato, in campionato, ben 21 risultati utili consecutivi!

Quest’anno in Europa non c’è nessuno che attualmente si avvicina: al momento c’è il Dortmund con 12, mentre fino all’ultima giornata di Bundes c’era il Bayern Monaco a 18; la squadra di Kompany ha poi perso 2-1 in casa contro l’Asburgo.