Sabatini: "Il Milan sta facendo di più del valore della squadra, ma deve giocare meglio"

Ospite negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha parlato così del Milan e del pareggio contro la Roma: "Nel primo tempo la Roma ha dominato, si è giocato ad una porta sola. Gli attaccanti del Milan non hanno tenuto un pallone. Nella ripresa si è vista una partita più equilibrata, i gol sono due episodi su calcio piazzato. La vittoria ai punti non esiste però nel calcio. Io resto dell'idea che il Milan deve giocare con Fullkrug davanti e non con centravanti improvvisati.

Il Milan, come punti, sta facendo di più del valore della squadra che ha. Qual è il valore? Questa difesa ha subito 17 gol quest'anno, l'anno scorso 43 ed era la stessa difesa. E anche lo stesso portiere che sta rendendo di più in questa stagione. Che poi debba giocare meglio credo sia palese".