Milan, le 4 squadre emiliane in 45 giorni

Le squadre emiliane in Serie A sono ben quattro, ma il Milan nelle prime nove giornate di campionato non ne ha incontrata nemmeno una. La prima è proprio la SPAL, di scena a San Siro nel posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. La classifica vede in questo momento due squadre emiliane davanti al Milan in classifica, ovvero il Parma con 13 punti e il Bologna a quota 12. Alle spalle dei rossoneri, ci sono invece il Sassuolo (9 punti ma una partita da recuperare) e la SPAL a quota 7.

Nella scorsa stagione, il Milan era rimasto imbattuto contro le squadre emiliane: 6 punti contro la SPAL e contro il Sassuolo, 4 punti contro il Parma e contro il Bologna, per un totale di 6 vittorie e 2 pareggi. Particolarmente negativo, in chiave lotta Champions League, il pareggio nella gara di ritorno al Tardini contro il Parma dopo il gol del vantaggio segnato da Castillejo.



Proprio lo spagnolo Castillejo era stato particolarmente brillante in zona gol contro le squadre emiliane, visto che era andato a segno a San Siro contro la SPAL e poi appunto al Tardini. Il "capocannoniere" del gironcino contro le 4 consorelle della via Emilia era stato però Franck Kessie: 1 gol per lui a San Siro contro il Parma e doppietta a Ferrara contro la Spal nell'ultima giornata di campionato.

Da Milan-SPAL del 31 ottobre in poi, il confronto fra i rossoneri e le forti squadre emiliane di questa stagione sarà serrato, soprattutto nel mese di dicembre: 1 dicembre Parma-Milan al Tardini e 8 dicembre Bologna-Milan al Dall'Ara contro Siniša Mihajlović in due trasferte consecutive, Milan-Sassuolo a San Siro il 15 dicembre prossimo nell'ultima gara casalinga del Milan nell'anno solare 2019 iniziato a San Siro con lo 0-0 con il Napoli del mese di gennaio.