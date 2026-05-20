Milan, le condizioni degli infortunati verso la partita contro il Cagliari: si scalda Modric

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Le premiazioni a Milanello e le condizioni degli infortunati rossoneri in vista della sfida contro il Cagliari domenica sera

Ieri è stata una giornata di lavoro in modo serio a Milanello, con la squadra che ha scelto nuovamente di andare in ritiro nel weekend in vista dell'importante sfida contro il Cagliari di domenica sera a San Siro. Luka Modric, salvo sorprese, dovrebbe scendere in campo dall'inizio: anche oggi il croato si allenerà con la mascherina protettiva.

IERI LE PREMIAZIONI A MILANELLO

Visto il momento di relativa calma e serenità l'AD Giorgio Furlani ha potuto premiare ieri Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori e Massimiliano Allegri per aver raggiunto rispettivamente le 100, 150 e 200 presenze (panchine, per l'allenatore) con il Milan. Presente anche il DS Igli Tare. Tutti concentrati e uniti per arrivare a domenica nelle migliori condizioni possibili e centrare così l'obiettivo Champions. Tutte le valutazioni sul futuro da lunedì in poi, ora conta solo il campo.