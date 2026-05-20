Milan, venerdì l'annuncio della nuova maglia Home 2026/2027

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Il Milan presenterà nella giornata di venerdì 22 maggio la nuova maglia Home Kit in vista della prossima stagione 2026/2027

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, il Milan ha annunciato che venerdì 22 maggio verrà svelata la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027. Come è successo spesso nelle ultime stagioni, la nuova divisa potrebbe fare il suo esordio già domenica in occasione dell'ultima gara di questo campionato contro il Cagliari a San Siro.

Scrive il sito ufficiale del Milan: "AC Milan, insieme a PUMA, è pronto a presentare il nuovo Home Kit per la stagione 2026/27: una maglia che torna alle radici rossonere attraverso l'estetica più iconica del Club. Un look distintivo, inconfondibilmente rossonero, che attraversa generazioni e conferma il legame profondo con la propria storia.

Chi completerà l'acquisto tramite il proprio account Rossoneri Rewards, il programma fedeltà di AC Milan, potrà accedere alla personalizzazione gratuita: un vantaggio riservato sia a chi ne fa già parte, sia a chi sceglie di iscriversi ora. Il nuovo Home Kit 2026/27 è disponibile in pre-order da martedì 19 maggio sullo Store Online ufficiale di AC Milan".