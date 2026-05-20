Serie A, questa la classifica a una giornata dalla fine del campionato

vedi letture

Viene riportata di seguito la classifica aggiornata ad una giornata dalla fine del campionato di Serie A: Milan a un passo dalla Champions League

Con la vittoria del Bologna in casa dell'Atalanta si è concluso anche il match delle 18.00 di questa domenica 16 maggio, che ha visto alle 12.00 molte squadre dar battaglia per la zona Champions. Il Milan ha saputo ruggire nel momento più importante, imponendosi per 2-1 sul Grifone allenato da Daniele De Rossi. Le reti di Christopher Nkunku e Athekame per i rossoneri, nel finale a nulla serve il gol di Vasquez per il Genoa. La Juventus cade improvvisamente in casa contro la Fiorentina, grazie ai colpi di Ndour e Mandragora, mentre Roma e Como archiviano senza problemi Lazio e Como. Poco fa, la sconfitta a Bergamo dell'Atalanta contro la Bologna. Decide un gol di Orsolini. In ottica salvezza, importante (anche per il Milan) la vittoria del Cagliari sul Torino, così da ottenere l'aritmetica salvezza in Serie A. Questa la situazione in campionato a una giornata dal termine:

Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA A UNA GIORNATA DALLA FINE

Inter 86

Napoli 73

Milan 70

Roma 70

Como 68

Juventus 68

Atalanta 58

Bologna 55

Lazio 51

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Genoa 41

Fiorentina 41

Cagliari 40

Lecce 35

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18