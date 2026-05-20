Modric e l'amore per il Milan: l'ennesima dichiarazione romantica di Luka

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Il campione croato giura amore eterno al Milan. Le sue parole prese da MilanNews.it direttamente dall'evento di ieri organizzato da Mova

Un'icona e una leggenda del calcio mondiale. Luka Modric rappresenta per il Milan e i milanisti un simbolo di appartenenza, di fede vera e di quel tifo per il Milan che, fin da bambino non l'ha mai abbandonato. Nel corso della sua lunghissima e vincente carriera, il maestro croato ha saputo ottenere qualsiasi successo, di squadra e personale. Il pallone d'oro vinto nel 2018 con la maglia del Real Madrid è sicuramente il punto più alto della sua carriera. Anche la parentesi nazionale non è da meno. La finale, sempre nel giugno 2018 e il percorso con la sua Croazia durante il torneo, poi vinto dalla Francia di Mbappè e Giroud, resta un qualcosa di unico, straordinario. Un condottiero fiero della sua gente e che a 40 ha voluto sposare la causa Milan, trascinando per tutto il corso della squadra un gruppo giovane e sicuramente ancora poco esperto. L'ultima chicca è la maschera con la quale, con ogni probabilità scenderà in campo domenica sera contro il Cagliari a San Siro. Così, come riportato dalla redazione di MilanNews.it, le parole di Modric all'evento di ieri organizzato da Mova

MODRIC AMORE ETERNO PER IL MILAN

"Sono contento di aver realizzato il sogno di giocare in Italia. E lo sono ancora di più considerando che gioco per quello che per me è il club migliore di questa Nazione, il Milan”.