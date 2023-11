Milan, Leao "chiama" Ibra attraverso una storia su Instagram

vedi letture

Interessante commento da parte di Rafa Leao, indisponibile contro la Fiorentina sabato sera nel match in programma a San Siro. Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto con i giocatori più decisivi nelle partite contro la Fiorentina a San Siro. Tra i nomi più importani si vedono Shevchenko, Crespo, Weah e per l'appunto Zlatan Ibrahimovic. Il numero dieci del Milan ha ripostato, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, la foto di Ibra aggiungendo inoltre la parola "The goat". Ennesimo chiaro segnale di stima e rispetto del portoghese nei confronti dell'ex numero 11 rossonero.