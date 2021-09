Milan, Leao e Rebic i jolly di Pioli per destabilizzare la difesa della Juve

Complici gli acciacchi di Ibra e Giroud, mister Pioli, con ogni probabilità, confermerà l’attacco senza centravanti classico visto con Lazio e Liverpool, per provare a destabilizzare l’assetto difensivo della Juventus con il movimento continuo e gli scambi di posizione, soprattutto tra Rebic e Leao. Come sottolinea Tuttosport, proprio il croato e il portoghese avranno il compito di attaccare la poca profondità che la Juve concederà, per provare a creare spazio sulla trequarti per i compagni. Se poi il movimento continuo del quartetto offensivo non dovesse dare i frutti sperati, il tecnico rossonero potrà giocare la carta Giroud.