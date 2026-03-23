Milan, Loftus-Cheek andrà in panchina a Napoli grazie ad una particolare protezione che utilizzerà per la bocca
Ruben Loftus-Cheek sarà in panchina alla ripresa del campionato nella gara del Milan sul campo de Napoli. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che questo sarà possibile grazie ad una particolare protezione che utilizzerà per la bocca. Ricordiamo che lo scorso 23 febbraio il centrocampista inglese era stato operato per la frattura del processo alveolare della mascella rimediata contro il Parma dopo un duro scontro con il portiere Corvi. L'ex Chelsea sfrutterà questa sosta per proseguire le cure e soprattutto migliorare la sua condizione atletica in vista della trasferta del Maradona.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 69
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 29
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
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