Milan, ma quale difesa: rossoneri undicesimi per gol subiti in campionato

I due clean sheet consecutivi contro Napoli e Rennes, maturati negli ultimi sette giorni, erano stati solo un fuoco di paglia. Ieri il Milan è ripiombato nella realtà di questa stagione, concedendo ben 4 gol al Monza che era uno dei peggiori attacchi della Serie A e che nelle cinque partite precedenti aveva segnato solamente due gol, arrivando peraltro da due 0-0 consecutivi. Un poker che non fa che peggiorare lo score difensivo rossonero, già molto deludente da tutto l'anno.

Ora il Milan ha incassato la bellezza - negativamente parlando - di 31 gol in 25 partite. Un numero spropositato per una squadra che doveva lottare per la vittoria dello Scudetto. Dopo questa giornata il Milan è diventato addirittura l'undicesima difesa per gol subiti della Serie A: superati dal Monza, dal Torino... A pari merito con il Genoa che lotta per non retrocedere. Ergo, il Milan è la nona peggior difesa del campionato.