Milan, Mike Maignan esulta così dopo la vittoria sul Cagliari

Milan, Mike Maignan esulta così dopo la vittoria sul CagliariMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00News
di Niccolò Crespi

Dopo la vittoria sul campo del Cagliari, il portiere del Milan Mike Maignan ha postato così sul proprio account Instagram. Il messaggio di Mike dopo l'ennesimo clean sheet in campionato, il nono.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-1

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (16'st Borrelli), Mazzitelli (38'st Cavuoti), Obert (16'st Idrissi); Esposito (21'st Gaetano), Kılıçsoy (38'st Pavoletti). A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Mina, Pintus; Deiola, Liteta, Rog; Luvumbo, Trepy. All.: Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (24'st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan (34'st Gabbia); Loftus-Cheek (34'st Pulisic), Leão (24'st Füllkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Odogu, Pavlović; Jashari; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Abisso di Palermo.
Gol: 5'st Leão (M).
Ammoniti: 38'st Idrissi (C), 46'st Saelemaekers (M), 46'st Palestra (C).