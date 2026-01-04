Milan, Mike Maignan esulta così dopo la vittoria sul Cagliari
Dopo la vittoria sul campo del Cagliari, il portiere del Milan Mike Maignan ha postato così sul proprio account Instagram. Il messaggio di Mike dopo l'ennesimo clean sheet in campionato, il nono.
IL TABELLINO
CAGLIARI-MILAN 0-1
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (16'st Borrelli), Mazzitelli (38'st Cavuoti), Obert (16'st Idrissi); Esposito (21'st Gaetano), Kılıçsoy (38'st Pavoletti). A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Mina, Pintus; Deiola, Liteta, Rog; Luvumbo, Trepy. All.: Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (24'st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan (34'st Gabbia); Loftus-Cheek (34'st Pulisic), Leão (24'st Füllkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Odogu, Pavlović; Jashari; Castiello. All.: Allegri.
Arbitro: Abisso di Palermo.
Gol: 5'st Leão (M).
Ammoniti: 38'st Idrissi (C), 46'st Saelemaekers (M), 46'st Palestra (C).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan