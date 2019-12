Milan: missione tre punti, Piatek torna sul campo dell’ultima doppietta

Krzysztof Piatek non ha iniziato la stagione sugli stessi ritmi dell’anno passato. Solo 4 gol per il polacco, tra cui tre siglati su calcio di rigore contro Hellas, Torino e Bologna, e solo uno su azione manovrata, ovvero il 20 ottobre scorso contro il Lecce in casa (finita 2-2). Domani Piatek tornerà su un campo che gli evoca dolci ricordi, perché l’anno scorso a febbraio il pistolero aveva sparato ben due volte sul campo dell’Atalanta. L’ultima doppietta l’aveva confezionata proprio contro i ragazzi di Gasperini, in un 3-1 finale che fu prezioso per continuare a sperare nel quarto posto. Ora il momento è diverso, perché Piatek vive alti e bassi, così come tutta la squadra che non riesce a decollare definitivamente. La partita contro l’Atalanta sarà importante per accorciare in classifica proprio sui bergamaschi, e proiettarsi così al 2020 con la speranza di rimontare sulle formazioni che precedono i rossoneri in graduatoria.

Domani Pioli dovrebbe schierare ancora una volta la stessa formazione, per la quarta partita di fila. L’unico cambio forzato è quello di Hernandez, poiché squalificato, e al suo posto dovrebbe giocare Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero non scende in campo dalla sfida persa contro l’Inter a settembre, tre mesi fa l’ultimo match da titolare. Un’occasione per mettersi in mostra e scegliere poi una destinazione diversa a gennaio perché l’ex Wolfsburg chiede maggiore spazio per non perdere l’Europeo e nella sessione invernale proverà a trovare un’altra sistemazione. Il Napoli e il Fenerbahçe sono fortemente interessate, soprattutto la società turca che si è già attivata per il trasferimento dello svizzero.