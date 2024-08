Milan, Morata salterà anche gli impegni con la Spagna

Subito una tegola per il nuovo Milan di Paulo Fonseca, dopo il pareggio per 2-2 di sabato sera contro il Torino di mister Vanoli. Alvaro Morata, dopo aver segnato, si è infatti procurato un problema muscolare che lo costringerà ad uno stop di almeno 3 settimane dopo i controlli strumentali svolti nelle scorse ore.

Lo spagnolo quindi, se la diagnosi dovesse essere confermata anche dai controlli prossimi, dovrà saltare la seconda e la terza giornata rispettivamente contro Parma e Lazio e non sarà disponibile per la sua Nazionale nelle sfide di Nations League del 5 e dell'8 settembre. Una tegola di non poco conto, considerando anche l'impatto immediato sia a livello di campo che di spogliatoio da parte del capitano della Roja. Il Milan, ricordiamo, è ancora alla ricerca di un secondo attaccante da reperire sul mercato in questi ultimi 10 giorni di trattative.

Queste le parole di Morata dopo il pareggio col Torino:

"Rigore tolto, fuorigioco, gol, cartellino giallo: mi sono capitate tutte. Abbiamo preso almeno un punto, dobbiamo mettere questo coraggio e questa forza dal primo minuto. Bisogna fare un passo in più mentalmente, faticare, lavorare, fare più falli, diventare una squadra più tosta ma da domani ci metteremo a farlo tutti insieme".