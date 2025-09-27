Milan-Napoli: attesi oltre 72 mila spettatori, di cui ben 14 mila stranieri

Milan-Napoli di domani sera si giocherà ancora una volta in un San Siro quasi gremito: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, niente sold out perché non sono stati acquistati tutti i biglietti nel settore ospiti, ma saranno oltre 72.000 gli spettatori presenti sugli spalti per la sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e gli azzurri di Antonio Conte. La Rosea riporta poi un altro molto curioso: gli stranieri saranno infatti circa 14 mila, ovvero il 40% dei biglietti acquistabili (si registrerà il maggior numero di stranieri nel 2025-26). I Paesi più rappresentati saranno Svizzera, Germania, Polonia, Francia, Stati Uniti e Regno Unito.

Per quanto riguarda il settore ospiti, sono attesi circa 3.000 tifosi del Napoli rispetto ai 4.500 che il terzo anello verde può contenere a causa delle limitazioni stabilite per la vendita dei tagliandi, ossia che i sostenitori azzurri non residenti in Campania possono acquistare biglietti per il settore ospiti solo se in possesso della tessera del tifoso rilasciata dal club partenopeo.

