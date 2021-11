Milan, nella competizione dei dettagli manca solo quello necessario. A San Siro sarà un'altra storia

Sarà un tardo da pomeriggio da ultima spiaggia per il Milan in Champions League. I rossoneri, infatti, sono obbligati a vincere contro il Porto (fischio d'inizio alle 18:45 a San Siro) per tenere aperto il discorso qualificazione agli ottavi dopo le tre sconfitte nelle prime tre giornate della fase a gironi, sperando in una contestuale sconfitta dell'Atletico Madrid in casa del Liverpool.

Tali discorsi estremi sono dovuti, ovviamente, agli zero punti in classifica che il Milan ha al momento ma che, in realtà, non si meriterebbe; a parte la brutta prestazione di Porto, i rossoneri hanno mostrato sia ad Anfield che contro i Colchoneros di poter giocare e competere ad alti livelli in Champions League, grazie soprattutto ad una mentalità e ad un gioco molto europeo. Ne è convinto anche Calabria: "Io la Champions la chiamo la competizione dei dettagli, ce ne sono stati alcuni a nostro sfavore. Penso che sia un gioco propositivo e offensivo e questo è fondamentale nel calcio moderno. Ci sta portando risultati e lo farà anche in Champions". Insomma, ai rossoneri versione Champions manca solo la cosa necessaria: vincere.

La probabile formazione

L'ideale sarebbe che cominciasse a portarli già da stasera. Per farlo, Pioli si affiderà a una formazione competitiva nonostante qualche defezione sia per infortunio (ancora out Rebic) che per turn over: in porta Tatarusanu, difesa con Calabria, Tomori, Romagnoli (riposa Kjaer) e Theo, in mezzo Tonali e Bennacer, davanti Giroud supportato da Saelemaekers, Diaz e Leao. Siamo certi che il Milan non ripeterà la prestazione del do Dragao, mostrando davanti al pubblico di San Siro la vera potenza del Milan di Pioli all'altezza della Champions League e raggiungendo - speriamo! - l'unica cosa che manca quest'anno a questa squadra in Europa: la vittoria.