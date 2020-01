Milan, nuovo arrivo nella squadra Femminile: ecco Pamela Begic, ha preso il numero 45

Nuovo arrivo nel Milan Femminile: come riferisce il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi, alle rossonere si è infatti unita ufficialmente Pamela Begić, centrocampista slovena classe 1994 che ha giocato la prima parte di stagione in Cipro con l'Apollon Limassol, disputando anche la UEFA Women's Champions League. Il nuovo acquisto milanista ha preso il numero 45.