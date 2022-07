Milan, oggi il quinto test della pre-stagione: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi, alle ore 18:00, il Milan scenderà in campo per il quinto test della sua pre-stagione contro i francesi del Marsiglia. La diretta del match dei rossonenri sarà visibile in esclusiva su Sportitalia e, in streaming, sul sito ufficiale dell'emittente televisiva; sarà anche possibile seguire il live testuale della partita su MilanNews.it.