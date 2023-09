Milan oggi in trasferta per l'infrasettimanale: sfida a Cagliari. Info e dettagli

vedi letture

Alle 18:30 il Milan sarà ospite del Cagliari all'"Unipol Domus" nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. I rossoneri arrivano dalla vittoria di misura sul Verona e sono secondi in classifica con 12 punti, mentre i sardi, reduci dal ko di Bergamo per 2-0, hanno soli due punti e solo un gol segnato in cinque partite.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: IMPERIALE – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI

DOVE VEDERE IL MATCH

La gara sarà visibile su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202) Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La redazione di MilanNews.it offrirà la solita diretta testuale.