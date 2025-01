Milan, Omoregbe la carta a sorpresa di Conceicao. Ma era stato 'promesso' al Campobasso

vedi letture

Nella serata di Milan-Cagliari c'è stata l'occasione per vedere un esordio assoluto di un giovane calciatore rossonero. Si è trattato di Bob Murphy Omoregbe, classe 2003 che fa parte della rosa di Milan Futuro e che ieri ha sorpreso è stato prima convocato e poi mandato in campo nel finale (al posto di Leao) dal mister Sergio Conceiçao.

L'impatto del giovane calciatore italiano, cresciuto tra Borgosesia e Milan, negli ultimi anni in prestito tra Torres, Fiorenzuola e Sestri Levante, è stato anche buono con un paio di iniziative che hanno portato a un cross pericoloso e all'azione che ha generato la punizione finale di Theo. Fino a pochi giorni fa Bobby era destinato a dire addio al club rossonero. Il contratto in scadenza a giugno e il poco spazio concessogli da Bonera avevano indotto il dt Kirovski a dare il via libera alla cessione a titolo definitivo.

In pole il Campobasso (aveva un’intesa di massima di massima coi suoi manager Aldo Preite e Gianluca Mancini), che ora dovrà aspettare e forse virare altrove per rinforzarsi, rivela Tuttosport. D’altronde chi meglio di Conceiçao, che giocava proprio come ala destra, per giudicare e valutare le potenzialità di un esterno d’attacco. E così Omoregbe si prepara ora ad andare in panchina pure a Como, sognando di ritagliarsi ancora uno spazio.