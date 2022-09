Milan, Origi lavora per tornare contro l'Empoli dopo la sosta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Divock Origi è in Belgio per farsi curare il problema fisico con cui è arrivato a Milano dallo staff medico della nazionale belga. A giorni il calciatore sarà raggiunto anche dall'equipe rossonera. L'obiettivo del numero 27 rossonero è quello di lavorare sodo in questa sosta che sta per arrivare per tornare a disposizione di Pioli già dalla sfida contro l'Empoli, al Castellani, in programma il 1° ottobre. Lo riferisce Tuttosport.