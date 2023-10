Milan, per la prima volta Pulisic affronterà il B.Dortmund nel suo stadio: è la squadra che l'ha lanciato da ragazzino

Domani sera sarà una partita davvero speciale per Christian Pulisic, il quale affronterà per la prima volta da avversario il Borussia Dortmund nel suo stadio: si tratta della squadra che l'ha accolto e lanciato da ragazzino, facendogli spiccare poi il volo. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il numero 11 rossonero ha già affrontato i gialloneri negli ottavi di Champions League nella stagione 2022-2023, ma saltò la partita d'andata in Germania perché infortunato al ginocchio.