Milan per lo scudetto? Sabatini: "Per i rossoneri è un sogno, di quelli che muoiono all'alba e durano un tempo breve"
Intervenuto così a Pressing, il noto giornalista ed opinionista sportivo Sandro Sabatini ha parlato di Milan e di Allegri, con i rossoneri che saranno impegnati tra poche ore sull'ostico campo del Como dI Fabregas. Questo un estratto del commento di Sabatini:
Lotta scudetto ancora aperta?
"Vi rivolgete alla persona sbagliata perché secondo me il sogno scudetto è sempre stato un sogno, di quelli che muoiono all'alba e durano un tempo relativamente breve. Il Milan è forte, bisogna essere chiari, non vale il confronto con l'ottavo posto dell'anno scorso quando si erano impegnati per fare tutto il peggio possibile ma è al di sotto di Inter e Napoli e forse un po' alla pari con Juventus e Roma. Se lo scudetto non lo perdono Inter e Napoli, soprattutto l'Inter, per il Milan ci sono zero speranze, questa è l'impressione. E il fatto di non fare le coppe fin qui non ha inciso, anche perché tra Supercoppa e Coppa Italia il Milan ha forse giocato una o due partite in meno delle rivali. Si potranno discorsi sul gioco e su Allegri ma è fondamentale guardare le rose e fare i confronti anche tra la scorsa stagione e quella attuale".
È stata pubblicata la squadra arbitrale che guiderà il recupero della 19esima giornata tra Como e Milan che si giocherà giovedì alle 20:45 allo stadio Sinigaglia. Questi i nomi scelti:
COMO - MILAN AGIOVEDI 14/1 h. 20:45
ARBITRO: GUIDA
ASS: LO CICERO - YOSHIKAWA
IV: PAIRETTO
VAR: DOVERI
AVAR: DI PAOLO
