Milan, pericolo giallo: Theo e Tonali sono in diffida

"Pericolo giallo", scrive giustamente il quotidiano Tuttosport parlando del Milan. Sandro Tonali e Theo Hernandez, infatti, sono diffidati: per loro, in caso di ammonizione, scatterebbe la squalifica. Sarebbe un problema in più per Stefano Pioli, che ha i giocatori contati, anche se il tecnico spera di recuperare qualcuno per il prossimo match di campionato contro lo Spezia.