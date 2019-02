Milan, Piatek ben inserito nello spogliatoio. E che feeling coi tifosi

L’impatto di Piatek sul pianeta Milan (non soltanto in campo) è stato a dir poco devastante. Il pistolero, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è ben inserito nello spogliatoio, sui social scherza con Bakayoko e all’allenamento arriva in macchina con Paquetà. Un brasiliano e un polacco che in auto dividono anche il mate, un infuso molto più diffuso in Sudamerica che in Nord Europa: un altro esempio della sua facilità nelle relazioni con i compagni. E non solo: Piatek ha già un ottimo feeling anche con i tifosi.