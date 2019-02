Gol e record, Piatek è già diventato un idolo dei tifosi rossoneri. Il polacco è un bomber completo: in sostanza, sa fare tutto. Ma proprio tutto. Non a caso, come evidenzia il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, il “Pistolero” ha segnato in tutti i modi possibili: di destro, di sinistro, di testa, di rapina, di potenza e in acrobazia.