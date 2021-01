Milan, Pioli aspetta il vero Tonali

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ci si aspettava di più da Sandro Tonali, centrocampista che il Milan ha acquistato in estate dal Brescia per 35 milioni di euro. I rossoneri lo stanno gestendo con grande accortezza e vogliono farlo crescere con calma senza grosse pressioni. Stefano Pioli spera di rivedere presto il vero Tonali, cioè il giocatore che ha entusiasmato tutti nelle ultime stagioni.