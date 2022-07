Milan, Plizzari interessa alla Reggina: ipotesi nuovo prestito per il portiere classe 2000

MilanNews.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Plizzari interessa alla Reggina del DS Massimo Taibi. Il portiere classe 2000 è giunto all’ultimo anno di contratto con il Milan, squadra però con cui non ha mai debuttato a livello di prima squadra. Con il rinnovo di Antonio Mirante e la conferma di Ciprian Tatarusanu nei ruoli di back-up di Mike Maignan, per lui non c’è spazio nella rosa 2022/2023 dei rossoneri. Ecco che la Reggina potrebbe essere la soluzione giusta per il giovane estremo difensore.