Milan, positivo il ritorno in campo dal primo minuto di Romagnoli

Alessio Romagnoli, per via di diversi problemi fisici, non giocava titolare dal 7 marzo. Quasi 2 mesi in naftalina per il capitano rossonero, che è tornato dal primo minuto contro il Benevento, disputando una buona prova. Romagnoli è stato preciso nelle chiusure e coraggioso a liberare l’area nelle palle aree. Casualità o no, l’ultima porta inviolata prima della partita contro i campani, risaliva proprio a quel 7 marzo, nella partita contro il Verona vinta per 0-2 dal Milan. Ieri i rossoneri sono tornati a uscire dal campo senza subire gol, e questo è coinciso con il ritorno di Romagnoli.