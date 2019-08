Milan, prevista amichevole contro il Cesena

Secondo quanto raccolto da CesenaToday, sarebbe prevista una partita amichevole tra il club romagnolo e quello di Via Aldo Rossi. La data è già segnata sul calendario, 17 agosto, ma per vedere il Milan all'opera allo stadio Orogel Manuzzi, si dovrà attendere l'ufficialità del club bianconero. La squadra di casa potrebbe essere impegnata contro la Vis Pesaro il 18 agosto in Coppa Italia, a quel punto sarebbe necessaria l'autorizzazione della Lega Pro ad anticipare la gara. Una decisione che si conoscerà solo lunedì, solo a quel punto potrà essere ufficializzata l'amichevole di lusso con la squadra guidata in panchina dall'ex tecnico bianconero Marco Giampaolo. Un ritorno in Romagna per l'allenatore, protagonista di una stagione sfortunata alla guida del Cavalluccio nel 2011