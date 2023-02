Milan Primavera, sabato 4 la sfida con il Sassuolo: i dettagli

Dopo la sconfitta interna contro la Juventus, 4-2 al Puma House of Football, la primavera rossonera allenata da mister Ignazio abate ritornerà in campo per cercare di rimettersi sui giusti binari questo sabato 4 febbraio alle 15 a Reggio Emilia. I rossoneri sfideranno infatti il Sassuolo sesto in classifica e con dieci punti in più del Milan. La gara sarà visibile su Sportitalia e seguibile su MilanNews.it